La CUP demana la compareixença de Cunillera per una operació «contra l´independentisme popular»

El grup parlamentari de la CUP-CC ha demanat la compareixença urgent de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, a la comissió d'Interior davant una "operació orquestrada per l'Estat contra l'independentisme popular". Així ho ha explicat la diputada cupaire Maria Sirvent en una roda de premsa aquest dimecres al migdia al Parlament. La dirigent anticapitalista ha advertit que Cunillera, el president espanyol, Pedro Sánchez; i el ministre d'interior, Fernando Grande-Marlaska, han enviat "encaputxats" a detenir activistes, després de les 11 detencions d'avui per les accions en l'aniversari de l'1-O. A més, Sirvent ha alertat que el cos Provincial de la Policia Nacional ha actuat tal com ho feia la Brigada Politico-Social franquista.

"Ens volen atemorir, perseguir, i van a per nosaltres, i ens trobaran alçades, organitzades i mobilitzades. No pararem de lluitar fins aconseguir tots els nostres drets civils i polítics, i les llibertats", ha asseverat Sirvent, acompanyada a la sala de premsa pel cupaire Vidal Aragonès. La diputada independentista també ha volgut preguntar quin paper té la conselleria d'Interior de Miquel Buch i el Govern davant aquesta "criminalització de l'independentisme popular".

En aquest sentit, Sirvent ha defensat que no hi pot haver "normalitat" institucional ni ara ni durant els dies del judici de l'1-O, tampoc al Parlament: "Cal expressar la nostra defensa popular", ha defensat la diputada, que ha deixat clar que l'activitat parlamentària d'avui no és pas una "prioritat" per als anticapitalistes, davant la "repressió" de l'Estat.