Pitu Bartis, regidor de Celrà: «Els càrrecs electes no tenim por de les actuacions policials»

Membres de l'equip de govern dels Ajuntaments de Celrà, Verges i Girona i veïns d'aquestes localitats s'han concentrat aquest dimecres davant de la comissaria de la policia espanyola per rebutjar l'operatiu policial relacionat amb l'ocupació de les vies durant l'aniversari de l'1-O. Entre els onze detinguts, hi ha els alcaldes de Celrà (Gironès) i Verges (Alt Empordà), Dani Cornellà i Ignasi Sabater, tots dos de la CUP. "Els càrrecs electes dels municipis de la CUP no tenim por d'aquestes actuacions policials, ens poden seguir detenint perquè continuarem lluitant per la República", ha afirmat el primer tinent d'alcalde de Celrà, Pitu Bartis. Des d'ERC i la CUP de Girona també han carregat contra l'operatiu i ho han qualificat com a una "nova onada de repressió" per criminalitzar" l'independentisme.

Indignació entre els membres de l'equip de govern dels Ajuntaments de Celrà, Verges i Girona després de conèixer la detenció d'onze persones, entre elles els alcaldes de la CUP de les dues primeres localitats. Aquest dimecres s'han concentrat a les portes de la comissaria de la policia espanyola per donar-los tot el suport. Entre els assistents hi havia el primer tinent d'alcalde de Celrà, Pitu Bartis, que ha assegurat que aquest tipus de detencions policials "no fan por" als càrrecs electes on governa la CUP i que "poden seguir detenint-los" perquè estan determinats a seguir lluitant per la república, complint així amb les reclamacions del poble.

Preguntat per si coneixien els motius, ha explicat que està relacionat amb l'ocupació de les vies del TAV a Girona l'aniversari de l'1-O tot afegint que saben del cert que alguns dels detinguts no hi van anar i que d'altres tenen dubtes de si realment hi eren. "Davant tot el que està passant amb la justícia espanyola, totalment franquista, qualsevol actuació que porti a terme és justificada sota qualsevol paraigües i moltes vegades amb fets inventats com hem pogut veure amb molts atestats practicats", ha afegit.

Per la seva banda, el senador a Girona per ERC Quim Ayats ha condemnat les detencions i les ha qualificat de "nova onada de repressió per buscar la criminalització de l'independentisme". Davant aquests fets, ha reclamat una "resposta unitària, democràtica i pacífica" de tots els partits pel que consideren un "atac" a la democràcia.

Tant ERC com la CUP de Girona han denunciat també les formes amb què s'han fet les detencions tot dient que en aquests casos el que es fa és enviar una citació per comparèixer a declarar en comptes de detenir-te. Així ho ha expressat el regidor cupaire Lluc Salellas, que ha afirmat que exigiran explicacions al govern espanyol, a través del subdelegat a Girona i al PSC de Girona, per aquests fets "antidemocràtics". I ha fet una crida a tots els partits gironins se sumin a les mobilitzacions que poden sorgir properament.

Aquest dimecres a les vuit del vespre hi ha prevista una "manifestació unitària contra la repressió" dels grups d'esquerres independentistes davant l'edifici de la Subdelegació del govern espanyol a Girona. També s'esperen concentracions de suport a altres municipis.