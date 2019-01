Alta tensió en l'acte dels 20 anys de la UdG

L'acte de celebració del 20è aniversari de la UdG, el 16 de desembre de 2011, es va celebrar rodejat de molta tensió, perquè ja mitja hora abans hi havia 600 persones concentrades a la plaça de Sant Domènec amb la intenció de protestar, aprofitant la visita del president Artur Mas. El mateix Mas i la rectora de la UdG, Anna Maria Geli, van usar una entrada alternativa per esquivar la protesta. Després de l'inici de l'acte, els manifestants van forçar una porta que des de la Facultat de Lletres comunicava amb l'Aula Magna. En aquell moment es va produir una càrrega dels Mossos que va deixar diversos contusionats, alguns dels quals van advertir que no tenien res a veure amb els manifestants. D.B girona