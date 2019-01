Els ecologistes creuen que la victòria contra el MidCat pot aturar altres projectes

Els ecologistes confien que la "victòria" aconseguida amb l'aturada del gasoducte MidCat per part dels reguladors espanyol i francès pot obrir la porta a aturar també la norantena de projectes gasístics que s'estan tramitant a tot Europa. En una roda de premsa conjunta entre el col·lectiu francès i el català d'oposició al projecte, els ecologistes s'han mostrat molt satisfets que s'hagi aturat el gasoducte i han denunciat "l'opacitat" informativa durant tot el procés.

Tot i això, alerten que encara hi ha opcions que es pugui reactivar, ja que Portugal podria mostrar-s'hi interessat i les empreses impulsores, Enagás i Teréga, també podrien presentar l'informe de costos i beneficis que els reclamen els reguladors.

Però la portaveu de la plataforma Resposta al MidCat, Carol Coll, assenyala que veuen poc probable que, si el projecte no és viable ara, ho sigui d'aquí a un parell d'anys. Per això, consideren que es tracta d'una "victòria clara" que arriba després de decepcions com la MAT, però alerten que encara queda molt per lluitar respecte altres projectes, com per exemple el fracking.