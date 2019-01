Onades de més de 10 metres i ratxes de vent de prop de 150 km/h a Portbou

El temporal de vent i mala mar ahir no va afluixar a les comarques gironines. Després d'un inici de setmana marcat per les nevades, la forta tramuntana es va fer sentir a l'Empordà amb ratxes de de prop de 150 quilòmetres per hora a Portbou. I a cotes altes del Pirineu, el vent del nord es va fer sentir, per exemple amb una ràfega màxima de 113 quilòmetres per hora a la Tosa d'Alp. El vent, però, tampoc es va quedar curt a la ciutat de Girona, on, segons el Meteocat, es va assolir un màxim de 52,2 quilòmetres per hora.

Aquestes ventades van suposar com ja va passar dijous poques sortides per als Bombers. Entre les més destacades hi ha, per exemple, dues concentrades a Banyoles. A la capital del Pla de l'Estany es va registrar un cop màxim de vent de 87,8 quilòmetres hora, i va fer falta retirar un arbre d'un carrer, i, en l'altre cas, assegurar unes teules que amençaven de caure.

Al Pirineu, aquest fort vent es va traduir ahir de nou a les cotes altes en el fenomen del torb, que va obligar un dia a més a tancar l'estació Vallter 2000. A Ulldeter, ben a prop d'aquest equipament esportiu, es va produir una ratxa de 96,8 quilòmetres per hora. I a la resta d'estacions d'esquí gironines es va alertar del fort vent a cotes altes per aquells esquiadors que s'hi movien. A La Molina i a Núria es van haver de tancar algunes zones del complex a causa de les ventades.

El Servei Meteorològic va mantenir per a ahir en vigor un avís per perill per vent i l'altre per mala mar a les comarques de Girona. I Protecció Civil va mantenir l'alerta del pla Ventcat per ventades als extrems nord: al Pirineu, Prepirineu i Empordà.

Pel fort onatge, ahir es va deixar també en prealerta el pla Procicat per fort onatge a l'Alt i Baix Empordà. Des de Protecció Civil es va recordar que la gent no s'ha d'acostar a les onades quan hi ha temporal perquè poden patir un accident.



Grans onades

El fort onatge ahir es va deixar veure sobretot a l'Alt Empordà. Al Port de la Selva, la mar estava ben moguda i el vent va donar una ràfega de 130 quilòmetres per hora. Al cap de Begur, on Ports de l'Estat hi té la boia que mesura l'onatge de les comarques gironines, ahir a les deu de la nit hi va haver un onatge de fins a 10,7 metres d'altura. Pel que fa a les temperatures, ahir les mínimes encara van ser molt baixes, sobretot a l'àrea del Pirineu. Per exemple, es va arribar als -16,5 graus de la Tosa d'Alp o els -10,8, a Meranges. A l'interior, els registres també es van mantenir curts, com va ser el cas de Fornells de la Selva, amb -3,8 graus o Girona, amb -3,4. La previsió apunta que de cara a avui el temps serà estable i lluirà el sol, portant fins i tot temperatures més elevades.

De cara a anar a la muntanya, des del Meteocat s'assegura que serà un dissabte marcat per la bonança però anuncien un nou canvi de temps diumenge. Es preveu un descens de les temperatures i que comenci a bufar de nou el vent. Des de l'ens meteorològic, es recorda que si es va a muntanya cal planificar l'activitat i, amb neu, parar molta atenció al Butlletí de Perill d'Allaus. Ja que amb les noves nevades poden haver-n'hi.