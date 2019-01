Presentació d'una plataforma d'esquerres per a les properes eleccions

La plataforma ciutadana Sumem Banyoles va celebrar ahir al vespre la seva primera assemblea oberta a l'Ateneu-CMEM de Banyoles amb la voluntat d'articular una candidatura ciutadana d'esquerres, progressista, ecologista, feminista i republicana per les properes eleccions. La candidatura ha activat perfils a les xarxes socials i ha llançat un blog amb el manifest, amb la voluntat d'atraure més ciutadans i membres de partits com la CUP, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i ERC-JxB, per aconseguir la cohesió necessària per presentar-se a les municipals del maig. «A la plataforma actualment hi treballem una vintena de veïns i la idea seria aconseguir crear una agrupació d'esquerres», defensa el portaveu de la organització.

El representant de la iniciativa explica que «al darrere ens trobem una sèrie de veïns que estem a diverses entitats del municipi, sobretot culturals i mediambientals, amb l'objectiu de convertir-nos en una plataforma electoral». El mateix puntualitza que dels partits convidats, «a dins la plataforma hi ha membres a títol individual de la CUP i d'ICV, però de JxB encara no».



Organització de l'acte

El portaveu afirma que l'acte d'ahir va consistir en una presentació del projecte, que es va iniciar amb la lectura del manifest, seguit d'un torn de preguntes i mitja hora de treball en petites comissions on es van fer debats sobre temes que preocupen a la ciutat, com ara la protecció de l'Estany.