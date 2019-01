Independents per Fornells parla de la desobediència civil

El grup Independents per Fornells (IPF) va organitzar el diumenge passat l'acte «Llei VS Desobediència Civil» al Centre Social U d'Octubre 2017 a Fornells de la Selva, que va comptar amb els ponents Jaume Alonso Cuevillas, Montserrat Vinyets i Carla Costa. Segons un comunicat emès pels membres del projecte ciutadà, durant la xerrada es va parlar de la desobediència civil no violenta i de les seves conseqüències, sempre enfocades al cas català. Els ponents van deixar clar que desobeir és una obligació en defensa dels drets fonamentals quan aquests són perseguits o criminalitzats. Durant l'acte, els mateixos també van demanar el retorn dels exiliats, l'alliberament dels polítics empresonats i van destinar suport per les persones encausades en tots els casos relacionats amb el procés d'autodeterminació de Catalunya, com ara la recent «Caputxinada» de la Universitat de Girona (UdG). En el comunicat, els integrants del projecte es mostren il·lusionats per treballar pel poble i animats per la gran rebuda que està tenint la iniciativa al municipi, a la qual molts ciutadans ja s'han apropat per exposar idees, queixes i propostes sobre el funcionament del poble i amb la voluntat de participar-hi. En paraules dels impulsors, aquest fet demostra «que els fornellencs i fornellenques tenim molt a dir sobre quin poble volem i quines coses ens agradaria canviar entre tots i totes».