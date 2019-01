Els centres especials reiteren l'exigència d'igualar ajuts a tots els tipus de discapacitat

La injecció de 7,5 milions del Departament de Treball, Afers socials i Famílies per ajudar els centres especials de treball a cobrir l'augment del salari mínim interprofessional no ha calmat el sector, tal com han fet públic la federació d'organitzacions de persones amb discapacitat Ecom, el Comitè català de representants de persones amb discapacitat (Cocarmi) i la Federació de centres especials de treball de Catalunya (Fecetc), tots ells amb associats de les comarques de Girona.

En representació dels centres especials de treball (CET) d'iniciativa social que ocupen persones amb discapacitat física, Ecom ha alertat de les seves «dificultats de finançament», i ha reclamat «millores» als governs de l'Estat i de la Generalitat «per garantir el dret al treball d'aquestes persones». La federació denuncia «l'infrafinançament» que pateixen els CET des de fa dos anys, perquè l'administració només subvenciona el 25% del salari mínim dels treballadors amb discapacitat física amb un grau reconegut inferior al 65%, quan «la llei estatal diu que ha de cobrir el 50%»; a Catalunya, aquest percentatge només s'abona en els centres amb treballadors d'especials dificultats, deixant-ne fora una bona part. Com la Fecetc ja va fer la setmana passada, Ecom ha advertit que les dificultats habituals s'han incrementat a causa de l'augment del 22% del salari mínim aprovat pel Govern de l'Estat, «sense preveure l'impacte que aquesta mesura podia tenir en els CETs, ni estudiar cap aportació complementària que els pogués ajudar a sufragar aquest augment».

Dijous, la Fecetc va tractar el problema en una assemblea extraordinària, en la qual també es van repassar els contenciosos que la federació té amb la Generalitat per exigir-li que cobreixi la meitat del salari mínim de tots els treballadors dels CETs. La sessió es va celebrar l'endemà d'una reunió amb el director general d'Economia social de la Generalitat, en la qual el responsable polític va demanar el suport del sector per negociar amb el Ministeri de Treball i defensar més recursos per als centres especials.