Salut i Metges de Catalunya es troben per abordar la vaga al sector concertat

Representants del Departament de Salut es van reunir ahir amb el sindicat Metges de Catalunya (MC) per analitzar la situació del sector concertat davant una nova convocatòria de vaga de cinc dies, del 18 al 22 de febrer.

Salut assegura que no pot negociar directament les reivindicacions del col·lectiu per respecte a l'autonomia de les parts que van subscriure el segon conveni del sector, anomenat SISCAT, però que vol actuar com a «facilitador»' perquè sindicat i patronals puguin arribar a una entesa. En aquesta línia, el Departament es va reunir fa uns dies amb les patronals. Metges de Catalunya i patronals, però, no s'han reunit ara com ara.

Per la seva banda, el sindicat insisteix que la conselleria és «part inequívoca» de la problemàtica i que té «autoritat, competències i recursos» per aconseguir una solució que faci innecessària la vaga.