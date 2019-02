El Centre Cívic Banyoles estrena una exposició de ceràmiques de Martirià Pagès

El Centre Cívic de Banyoles ha inaugurat una exposició de ceràmiques realitzades per Martirià Pagès. Amb el títol de «Vlau» s'exposen les peces creades per l'artista, que s'ha inspirat en els paisatges marítims i en la natura que envolta la costa, com son les onades, les roques, el que porta una llevantada, etc. Aquesta inspiració, mitjançant un procés creador meditat, però a la vegada d'allò més obert, passa per les mans de Pagès per, així, reproduir les sensacions i emocions que li produeix el contacte amb el mar.

Tal com explica l'expositor: «és difícil expressar tot el que significa el mar: no són només bons records d'un parèntesi en el temps, sinó un munt de sensacions que sempre arriben a una part de mi que només és meva». També apunta que per ell, la ceràmica «és omplir d'espai tot allò que m'emociona». La mostra es podrà visitar fins al pròxim 15 de febrer, de dilluns a divendres de 3 de la tarda a dos quarts de 10 de la nit.