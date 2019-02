Miquel Noguer és proclamat com a cap de llista a Banyoles

L'alcalde de Banyoles i president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha estat proclamat com a cap de llista de Junts per Catalunya per a les properes eleccions municipals. Durant el transcurs de l'assemblea local del Partit Demòcrata Català (PDeCat) que va tenir lloc ahir al vespre a Banyoles, Noguer va ser elegit per unanimitat per part dels associats locals del partit per encapçalar la candidatura que, sota les sigles de Junts per Catalunya, afrontarà els comicis per quarta vegada.

Miquel Noguer (1963) és nascut al municipi garrotxí de Mieres però fa 25 anys que viu a Banyoles i n'és l'alcalde des del 2007, governant la ciutat amb majoria absoluta durant les dues darreres legislatures. En paral·lel, el mateix és l'actual president de la Diputació de Girona des del juliol de 2018. Noguer agraeix la confiança dels associats i destaca que «la ciutadania està satisfeta amb el model de gestió de l'equip de govern i això es nota, la gent t'ho diu amb sinceritat, però no ens podem confiar i cal que seguim treballant intensament per consolidar aquesta confiança i poder-la renovar». L'equip de Junts per Catalunya de Banyoles i del PDeCat treballa des de fa temps per elaborar un programa electoral que permeti dibuixar les propostes de futur per a Banyoles que puguin revalidar la confiança dels electors cridats a les urnes el proper 26 de maig.