L'ACA i el Consorci del Ter acorden millorar i preservar diversos espais fluvials

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Consorci del Ter han signat un conveni de custòdia fluvial destinat a millorar i preservar la qualitat de diversos hàbitats fluvials de la conca del riu Ter. L'acord, oficialitzat per la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, i el president del Consorci del Ter, Joaquim Roca, fa possible que les dues entitats treballin de manera coordinada i sumin coneixement i esforços per incrementar l'eficiència de les actuacions planificades per l'Agència Catalana de l'Aigua en el marc de la recuperació dels espais fluvials.

L'acord farà possible una millor coordinació de les accions amb els ens locals i les entitats, així com la difusió de les actuacions que es duguin a terme. Es canalitzarà així el coneixement del territori per part del Consorci del Ter amb l'objectiu de plantejar actuacions viables tècnicament i que representin una millora pel que fa a la qualitat hidromorfològica, la connectivitat i la restauració de riberes per a la millora de l'estat ecològic del riu.

El conveni, que no preveu cap contraprestació econòmica, servirà per a coordinar els esforços entre entitats per a millorar l'eficiència de les actuacions que executa l'ACA d'acord amb la planificació hidrològica vigent i que per aquest àmbit preveu una inversió directa per part de l'ACA de 900.000 euros.