El pavelló municipal de Canet d'Adri va acollir ahir la VIII Fira del Porc amb diverses activitats com una fira d'artesans, una mostra d'especejament del poc i elaboració d'embotits, així com rutes guiades a peu. També va haver-hi una exposició de vehicles clàssics, tallers, atraccions i xocolatada popular per a tota la família.