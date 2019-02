Els llums de Sant Julià i Medinyà seran de tipus LED en quatre mesos

L'alcalde de Sant Julià de Ramis i Medinyà, Marc Puigtió, informa que aquest dilluns van començar els treballs per substituir totes les lluminàries de la via pública, que es troben en un total de 1.302 fanals entre ambdós municipis, amb la previsió d'enllestir-los en el marge de 3-4 mesos. El batlle assegura que l'informe elaborat el 2017 mostrava que canviant els llums dels dos pobles, que pertanyen a una instal·lació antiga, a un sistema de tipus LED, «estalviem un 48% d'eficiència energètica, de manera que es redueix quasi a la meitat la factura de la llum».

Puigtió explica que quan el 2015 va entrar al consistori com a alcalde, «la meitat dels fanals estaven apagats per estalviar energia perquè el consistori no es trobava en bones condicions econòmiques. Vam rebre moltes queixes per part dels ciutadans perquè el poble estava a les fosques, fet que ens va impulsar a estudiar possibilitats per arreglar-ho». Es va posar sobre la taula l'opció de canviar tots els llums de Sant Julià i Medinyà, que procedeixen d'una xarxa molt antiga, al format tipus LED. Després de realitzar l'estudi pertinent l'any 2017, a través de la Diputació de Girona es va engegar el procés per obrir un concurs públic i escollir l'empresa que realitzaria els treballs.



Sense més despeses

L'objectiu del consistori consisteix a «substituir els llums de 1.302 fanals, dels quals 907 són de Sant Julià i 395 de Medinyà», apunta Puigtió. El mateix recorda que «vam treure a concurs les obres per un pressupost base d'1.367.000 euros, comptant que la inversió s'amortitzaria en 15 anys». La companyia Boquet, procedent del Maresme, va guanyar el concurs proposant que faria les obres per 981.637 euros amb una amortització de 10 anys. «Aquesta acció no li costarà més diners a l'Ajuntament perquè tot el que ens estalviarem de la factura de la llum i de les múltiples reparacions que teníem per mantenir una instal·lació vella s'invertirà en l'amortització dels treballs».