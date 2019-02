Banc Sabadell i el Col·legi de Metges bequen dos projectes mèdics

Banc Sabadell i el Col·legi de Metges de Girona van lliurar ahir dues beques MIR de 1.800 euros als millors projectes dels metges residents de l'escola en un acte celebrat a Girona.

El primer ajut va recaure en Blanca Domènech, que desenvoluparà el seu projecte de radiodiagnòstic a la University of Washington Medical Center de Seattle. Pel que fa a la segona beca, ha estat per Pau Vilardell, que realitzarà un projecte dins de l'especialitat de cardiologia al Royal Brompton Hospital and Harefield, a Londres.