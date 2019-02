Sánchez i Avaro són els candidats del PPC a Sant Feliu i a Castelló d'Empúries

Toni Sánchez i Christian Avaro seran els candidats del Partit Popular de Catalunya (PPC) a l'alcaldia de Sant Feliu de Guíxols i Castelló d'Empúries respectivament, tal com va anunciar ahir el president provincial del PPC de Girona, Enric Millo.

El PPC de Girona informa a través d'un comunicat que Toni Sánchez, de 60 anys i actualment jubilat, ha estat policia local de Sant Feliu de Guíxols durant 35 anys fins al gener d'enguany. Millo destaca que Sánchez «coneix molt la realitat del seu municipi, té moltes ganes de treballar per solucionar els problemes reals i, per tot plegat, estem segurs que a partir del 26 de maig el PP estarà representat al consistori de Sant Feliu». D'altra banda, Christian Avaro té també 60 anys, és especialista en nàutica professional i actualment és gerent d'una empresa de fabricació i venda d'embarcacions. Millo assenyala que «és una persona molt treballadora, un gran coneixedor de la realitat i necessitats del poble, i representa, com a cap de llista, una candidatura molt bona per a Castelló d'Empúries». Els dos nomenaments van ser ratificats en la reunió del Comitè Electoral provincial del PPC de Girona que va tenir lloc ahir.