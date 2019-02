Accidents Una asseguradora alerta del perill dels patinets i augura morts

La Fundació Línea Directa ha fet un estudi en el qual assegura que la falta d'experiència de molts dels usuaris de patinet elèctric i l'absència d'una normativa homogènia han sembrat el caos als carrers i voreres. A més, aporta dades de la Fiscalia de Seguretat Viària i s'assegura que durant l'any passat hi va haver 273 accidents causats per aquests Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). A banda dels sinistres viaris amb ferits, també es van haver de lamentar cinc víctimes mortals a Espanya.

Però si no es prenen mesures, alerta l'asseguradora, el futur pot ser pitjor. De fet, tenint en compte l'èxit comercial d'aquests vehicles, la generalització de plataformes de lloguer a les ciutats i algunes variables tècniques com l'augment de freqüència d'ús i l'exposició a la circulació, la Fundació Línia Directa estima que, si no s'afronta el problema, el nombre de morts en accidents amb patinets elèctrics pot triplicar durant aquest any 2019, podent arribar als 17 morts.

A més, segons dades de la Fundació Línea Directa, gairebé 11 milions de persones estarien disposades a utilitzar els VMP com a mitjà de transport habitual i més de 2 milions asseguren tenir previst comprar-se'n un en els propers mesos. Paradoxalment, malgrat la seva popularitat, gairebé 25 milions d'espanyols (72%) consideren que els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) són un «autèntic risc» per a la seguretat viària i el 95% creu que els usuaris d'aquests vehicles «no respecten les normes de circulació i van per on volen». Aquestes són algunes de les conclusions de l'estudi V ehicles de Mobilitat Personal (VMP): ¿amenaça o oportunitat per a la seguretat viària? Accidents, mobilitat, empreses de lloguer i opinió ciutadana.

L'estudi inclou gairebé 2.600 entrevistes a ciutadans de tot Espanya i és el primer que fa una previsió d'accidentalitat.