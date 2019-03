Unió de Pagesos organitza una tractorada a Girona per reclamar millores

Una quarantena de tractors procedents d'arreu de les comarques gironines s'han concentrat aquest matí al Pavelló de Fontajau de Girona per reclamar millores en les condicions dels pagesos catalans i també en relació a les ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC). La iniciativa, organitzada per Unió de Pagesos (UP), ha començat a primera hora del matí a diferents punts de la província de Girona on els tractors de cada comarca s'han anat trobant amb la intenció de circular fins a Fontajau i marxar junts fins al davant de la Subdelegació del Govern espanyol de Girona. Un cop assolit aquest punt, el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Jordi Caball, ha fet un discurs on ha destacat que ara és el millor moment per reclamar més mesures a favor de la pagesia, afegint que es tracta d'un repte que s'ha de fer de forma col·lectiva.

Segons va detallar fa uns dies el col·lectiu a través d'un comunicat, per avui s'havien organitzat tractorades a Manresa, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa i, segons ha apuntat Jordi Caball, aquestes també s'han repetitat a altres llocs de l'Estat. La particularitat d'aquestes concentracions ha estat que totes elles han acabat davant de les diferents delegacions estatals de les respectives ciutats, en el marc d'una plataforma reivindicativa que demana que siguin reals i efectives mesures urgents per a la pagesia professional "que suposen uns 300 milions d'euros anuals per a Catalunya", segons indica l'informe d'UP.