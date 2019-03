JxCAT i ERC rebutgen aturar els projectes de Sa Guarda i Sa Riera al Parlament

Els grups de Junts per Catalunya i ERC al Parlament han votat en contra d'una moció dels comuns que demanava aturar les obres dels projectes urbanístics de les zones afectades per la moratòria decretada de la Generalitat a la Costa Brava, especialment a Sa Guarda a Cadaqués i Sa Riera a Begur. Els dos partits han argumentat que la Generalitat ja ha fet el que estava a les seves mans, com desenvolupar la moratòria i el Pla Director Urbanístic de la Costa Brava, i que en alguns casos s'ha intentat reduir l'impacte de les construccions. Més enllà d'això, han indicat que la responsabilitat per aturar les obres està en mans dels ajuntaments, no del govern català.

Els dos partits també han votat en contra d'un altre punt de la moció que demanava" aturar el projecte de prolongació de la C-32 a Lloret de Mar "pels seus greus impactes ambientals i d'aposta per un determinat model turístic i urbanístic".