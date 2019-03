Alberto Tarradas Paneque serà el candidat de Vox al Congrés per la província de Girona, tal com ha anunciat ell mateix a les xarxes socials. Tarradas, de 22 anys i amb estudis en comerç internacional, es defineix a Twitter com a "català, espanyol i empordanès", així com "aficionat als toros i als cavalls".



"Igual que vaig fer aquell 2016, avui m'embarco en una nova aventura al servei d'Espanya. Gràcies Vox per confiar en mi per la candidatura de Girona al Congrés, i molt especial a Ortega Smith. Per Espanya un pas al front, per Girona un pas endavant", ha escrit Tarradas a Twitter.



D'aquesta manera, Vox continua amb la seva estratègia per intentar implantar-se a la demarcació. Fa poques setmanes, el partit va celebrar un primer acte -a porta tancada- a la Coma-Cros de Salt.





