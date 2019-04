Mig miler de gironins avui fan les proves per accedir al grau de mestre

Mig miler d'estudiants de batxillerat o de cicles formatius que aspiren a entrar en el grau universitari de mestres avui fan les proves d'aptitud personal (PAP) que, per primera vegada, es realitzen abans que acabi el curs i de què es faci la selectivitat.

Segons va informar ahir la Secretaria d'Universitats de la Generalitat, 517 gironins s'enfronten als exàmens per accedir als graus en educació infantil i primària, mentre que a tot Catalunya ho fan 4.513 estudiants.

L'alumnat s'examina, en horari de matí –entre les 9 i dos quarts de 12–, en cinc seus universitàries ubicades a la Universitat de Girona, Barcelona, al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma, Tarragona i Lleida.

La prova d'aptitud personal consta de dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític, i un altre de competència logicomatemàtica. Els resultats es publicaran el 22 de maig i els interessats podran descarregar-se el certificat de notes en el moment mateix de la consulta.

També avui, i el dissabte 4 de maig, 3.041 persones faran la Prova d'Accés a la Universitat per a més grans de 25 anys (277 a les comarques de Girona) i 45 anys (amb 39 gironins). Aquest 27 d'abril es realitza la fase general i la setmana vinent, l'específica –ja només per als majors de 25–, també en una seu de la UdG i, com les PAP, els resultats es faran públics el 22 de maig.