Uns 60 banyolins, en un festival belga amb 4.000 joves músics

Un total de 60 alumnes de l'Escola Municipal de Música de Banyoles (EMMB) participaran al 67è Festival de Neerpelt a Bèlgica, una trobada europea que cada any reuneix prop de 4.000 músics joves de tot el món i que enguany tindrà lloc del 3 al 6 de maig. Per part de l'EMMB, hi prendran part la Jove Orquestra de Banyoles (JOB), la Banyoles Big Band i el Cor Gran.

Neerpelt es convertirà durant tres dies en el punt de trobada de milers de joves de diferents cultures que es trobaran i aprendran a apreciar la música, l'amistat i els valors humans.

El Festival de Neerpelt és molt més que una demostració per a jurats internacionals, ja que els participants realitzaran actuacions diürnes i assistiran de públic a concerts nocturns i formaran part de les cercaviles pels carrers de la població, així com tallers. Tot plegat enmig d'un marc multicultural i d'excel·lència musical com és el del festival, amb estudiants d'escoles de música de diversos països europeus i de la resta del món.

Cada dia acabarà amb les proclamacions i els concerts dels millors grups del dia. Tot i això, el festival no està pensat en clau de competició sinó d'avaluació amb l'objectiu d'aconseguir l'equilibri entre els esforços i aprenentatges musicals i la confraternització entre els participants. En aquest sentit, es pretén no només estimular els joves perquè practiquin amb els seus instruments, sinó també desenvolupar relacions i contactes culturals entre ells.