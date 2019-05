Roben dotze tauletes i quatre portàtils de l'escola 9d4t

Uns lladres han accedit a l'escola 9d4t forçant una porta corredissa i s'han endut dotze tauletes digitals i quatre ordinadors portàtils. Segons sembla, el robatori va tenir lloc la matinada de dissabte a diumenge i no era la primera vegada que els lladres intentaven entrar a l'escola, perquè ja ho havien tornat a fer el dia anterior (tot i que en aquella ocasió no van endur-se res).

L'escola 9d4t està situada al carrer Mas Ferriol, en un dels extrems del nucli urbà i no té gaires cases al voltant.

Divendres de la setmana passada, la direcció va adonar-se que uns lladres havien entrat al centre, però en aquella ocasió no van trobar a faltar res.

La situació, però, va canviar aquest dilluns. Quan els professors van arribar a l'escola, van veure com els havien robat dotze tauletes digitals i quatre ordinadors portàtils.

La direcció del centre creu que els lladres són els mateixos del divendres, i que en aquesta ocasió van entrar a l'escola durant la matinada de dissabte a diumenge, perquè aquell dia al matí el 9d4t va acollir un curs, i el material encara hi era.

Per accedir a les aules, situades en barracons, els lladres van forçar una porta corredissa fent palanca. L'escola no té alarma ni càmeres de videovigilància i com que era de nit i tampoc hi ha massa cases al voltant, els lladres van poder actuar amb certa impunitat.

La direcció de l'escola 9d4t ja ha denunciat el robatori als Mossos d'Esquadra. Els agents han obert una investigació i treballen per intentar localitzar els autors.