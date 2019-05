Empreses defensen els programes d'inserció laboral de les entitats socials

L'empresa del sector de l'automoció Santiago Juandó SAU i la multinacional d'establiments comercials Carrefour defensen la utilitat i el bon funcionament dels serveis d'inserció laboral d'entitats socials com Càritas Diocesana de Girona, ja que els permet contractar personal amb la qualificació professional que necessiten i que els costa molt de trobar a través dels canals habituals.

La formació prèvia, el coneixement pràctic de l'ofici i l'acompanyament que els treballadors reben quan ja s'han incorporat a la feina són altres factors positius coincidents entre el director de Finances i Recursos Humans de Santiago Juandó, Llorenç Galay, i la tècnica de selecció i formació de Carrefour, Yasmina Duch. Ambdós van participar en una taula rodona sobre bones pràctiques en inserció laboral, al costat de dues persones contractades a les seves empreses mitjançant els programes de Càritas, Mahamadou Camara –com a preparador de cotxes– i Bibiana Tubert –com a reposadora i al magatzem d'un supermercat. Camara va contactar amb Càritas perquè, per una qüestió de regularització de la documentació, no podia treballar; va estar un any d'alumne, després contractat per Ecosol i ara, al mercat ordinari. Tubert hi va acudir derivada pels serveis socials, després de perdre la feina i no aconseguir trobar-ne.

Pel que fa a les empreses, Llorenç Galay va explicar que van recórrer a Càritas després de fer-ho, sense èxit, a les borses laborals dels ajuntaments on tenen negoci. Tant ell com Yasmina Duch van valorar positivament que enfoquin les persones cap a un ofici concret i que els donin suport, a més de mantenir un diàleg constant amb companyies com les seves. D'altra banda, Galay va apuntar que també col·laboren amb instituts de formació professional gironins i, tot i lamentar «el mal endèmic que l'FP no es potencia prou», va destacar el bon funcionament de la modalitat dual «de cara a la incorporació al món laboral, amb unes 900 hores de pràctiques en empreses».

Aquesta era la segona part de la jornada en defensa del «treball decent» organitzada ahir per Càritas Diocesana de Girona. Abans, el psicoanalista i promotor del Moviment d'entitats per a la salut mental comunitària del Baix Llobregat (Ensamec), Francesc Vila, i Anna Güell, gerent de l'empresa d'inserció de Càritas Ecosol, a més d'economista i educadora social, van oferir dues ponències. Güell va fer balanç dels programes laborals de l'entitat humanitària, que l'any passat va trobar feina a 133 persones, va oferir orientació a 1.321, en va formar 362 i 546 van participar en projectes d'intermediació i prospecció laboral. La gerent d'Ecosol va insistir en la necessitat de formar i d'acompanyar, durant tot el procés, les persones en situació de vulnerabilitat i va advertir que «la precarietat laboral posa la societat en perill de trencament».