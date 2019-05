Condemnen un home a indemnitzar l'exdona per amagar-li la mort d'un fill

El Jutjat de Primera Instància 1 de Badalona ha condemnat un home a indemnitzar amb 40.000 euros la seva exdona per ocultar-li el suïcidi d'un fill en comú de 32 anys a Castellfollit de la Roca, a 120 quilòmetres de casa seva, i el lloc on estan les seves cendres.

«Es tracta d'un cas del qual no hi ha jurisprudència sobre el tema, perquè és el primer d'aquestes característiques que ha tingut lloc a Espanya», explica l'advocada Susanna Antequera -que va representar la dona- sobre la condemna, del 26 d'abril.

El cas es remunta al 7 de desembre del 2016, quan el pare va denunciar als Mossos d'Esquadra de Badalona la desaparició del fill, que patia esquizofrènia i no sabien on era des del 30 de novembre.

El 28 de desembre es va trobar el cadàver al fons del cingle de Castellfollit de la Roca i el metge forense va concloure que l'home s'havia suïcidat. Uns veïns van alertar els Mossos d'Esquadra que hi havia un cotxe aparcat pocs metres abans de l'entrada al nucli antic pel carrer Nou des de feia setmanes i es va posar en marxa un operatiu de rescat format per Mossos, Bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va culminar amb la troballa del cos del desaparegut just sota de la plaça del Cingle.

Un cop el difunt va ser identificat, va ser traslladat a la funerària. El cadàver va ser incinerat a Badalona el 30 de desembre i les cendres les van escampar al Delta de l'Ebre, segons el pare.

No va ser fins al 22 d'abril del 2017, gairebé quatre mesos després, que la mare es va assabentar de la mort del seu fill en llegir una notícia, de data 29 de desembre, que explicava els fets.

L'impacte de la notícia va provocar que la dona hagués de ser atesa d'urgència i traslladada del seu domicili a l'hospital de Mataró, on va ingressar a la unitat de psiquiatria amb un estat greu d'ansietat i xoc emocional. Més tard, va saber que el seu exmarit i part de la família paterna havien anat a l'aixecament del cadàver i a la incineració.

La dona va patir decaigudes psicològiques, amb un intent de suïcidi el juliol del 2018, i a l'octubre del mateix any va presentar la demanda per reclamar per danys morals, amb la principal intenció d'indagar on es trobaven les restes mortals del seu fill, cosa que no es va aclarir fins que es va fer el judici aquest març passat.

La dona portava 13 anys divorciada de l'home, amb qui tenia dos fills que estaven amb la família paterna i no s'havien acostat a la mare tot i els intents d'ella.



Danys morals

En la sentència, la magistrada dona parcialment la raó a la demandant i considera que el pare del mort va causar un important dany moral a la mare en no comunicar-li la desaparició ni la mort. En aquest sentit, rebutja les al·legacions del demandat, que deia que no tenia contacte amb la seva exdona i no sabia on trobar-la.

La magistrada explica que l'altre fill de la parella sí que havia mantingut contacte telefònic amb la seva mare i la família materna, de Múrcia, i li diu que fins i tot ho podria haver explicat als Mossos d'Esquadra perquè la trobessin. També critica la resposta a la demanda feta per l'advocat del pare, on diu que l'intent de suïcidi de la mare era un invent per intentar justificar una possible futura indemnització.

Així, la jutgessa creu que el dany moral a la mare és evident per les circumstàncies de la mort i pel fet de saber, mesos després, que li havien amagat el fet expressament. També considera que la mare tenia dret a saber la notícia tot i que el fill desaparegut i després mort mantingués mala relació amb ella i no hagués volgut que la dona ho sabés.

La jutgessa diu al pare que ell se sentiria igual que la dona si li hagués passat al revés, i assegura que les relacions materno-filials poden passar per mals moments però es poden recompondre. La conducta del pare és, segons la sentència, «culposa, fins i tot dolosa per la seva continuïtat i progressió ascendent en el temps».