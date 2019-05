La Diputació de Girona vota de nou a favor del model territorial de vegueries

La Diputació de Girona ha votat de nou a favor d'implementar el model territorial de vegueries a Catalunya amb els vots a favors del PDeCAT, ERC, CUP i IdS i l'abstenció del PSC. La moció, impulsada per la CUP, és la mateixa que l'aprovada al començament de la legislatura el 2015 i amb els mateixos vots. El PSC ha defensat estar a favor del nou model però que no comparteixen que el Parlament "tiri pel dret" si no hi ha acord amb l'Estat tal com recull el text. D'altra banda, el president de l'ens, Miquel Noguer, responent a una pregunta de la CUP, ha explicat que no s'han recuperat les medalles d'or que històricament s'havien atorgat a alts càrrecs franquistes i que ho havien reclamat als descendents a través del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Es va reclamar el 2016 arran de la moció que revocava les distincions a Franco i a dirigents del règim.