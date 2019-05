L'Ajuntament de Llagostera licita la renovació de l'herba artificial del camp de futbol

L'Ajuntament de Llagostera ha tret a licitació la contractació de la renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal. Segons ha informat el consistori, l'actual gespa artificial té una antiguitat de deu anys i presenta un estat deficient degut al desgast propi del pas del temps i la seva utilització diària.

D'acord amb les especificacions de la memòria valorada i de l'informe justificatiu de la necessitat de contractar, el preu de contracte és de 179.348.81 ? (IVA inclòs). L'actuació es troba prevista en el pressupost municipal del 2019, que va ser aprovat el passat mes de desembre, en el qual també hi ha prevista la millora de l'enllumenat del camp de futbol.

A banda dels partits de futbol, puntualment el camp també és utilitzat per a la realització d'altres activitats, com per exemple la primera Trobada de Corfbol del Gironès, organitzada la setmana passada, en la qual van participar quatre centres educatius de primària de Llagostera i Cassà.

D'altra banda, l'Ajuntament de Llagostera també ha anunciat que subvencionarà l'obertura de noves activitats econòmiques i la millora de locals comercials.

Amb la voluntat d'estimular l'obertura de noves activitats econòmiques i la millora de locals al municipi, l'Ajuntament de Llagostera ha creat una línia de subvencions, dotada amb 10.000 euros.

Les bases es van publicar al BOP el 9 de maig i el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de juny.

Les bases contemplen ajuts econòmics directes, a fons perdut per a l'establiment i inici de l'activitat econòmica en locals físics que contribueixin a crear llocs de treball, dinamitzar l'eix comercial de Llagostera, les seves zones emblemà?tiques o fomentar l'activitat en sectors en risc de desertització? econòmica, fins a un 50% del cost de la inversió? inicial amb un límit de 1.000 euros.

Entre les despeses subvencionables també hi ha la inversió en mesures d'estalvi o eficiència energètica del local, les inversions? en material i l'accés a les a noves tecnologies, així com la inversió? en maquinària o mobiliari de venda i exposició.