Mou-te en Bici reclama justícia pel cas del ciclista de Borgonyà

L'entitat Mou-te en Bici va lamentar ahir, en un comunicat, la mort del ciclista de Borgonyà en un atropellament aquest divendres a la variant de Banyoles, amb la consegüent fugida del conductor que va provocar el sinistre viari.

En un comunicat dur, l'entitat ressalta que esperen que «la persona responsable d'aquest homicidi passi comptes davant la justícia». També destaquen que, des que es va modificar el Codi Penal, el culpable de l'atropellament mortal es pot arribar a enfrontar a penes de presó de fins a quatre anys per abandonar el lloc de l'accident.

L'entitat també va recordar que aquest tràgic sinistre posa de manifest «la vulnerabilitat dels usuaris de la bicicleta en vies ràpides i la desconsideració d'alguns conductors envers la vida dels ciclistes». I és que els usuaris d'aquest vehicle no tenen xassís i, per tant, si pateixen un accident de trànsit serà el seu cos aquell qui faci «d'escut» i, així, acabarà rebent en cas de lesió o fins i tot, com en aquest cas, pot acabar morint.



Més mesures

Per tal que els ciclistes no acabin essent la diana i rebin totes les conseqüències d'un accident de trànsit, des de Mou-te en Bici demanen protegir el col·lectiu «quan circulen per la via pública i, molt especialment, quan ho fan compartint espais amb vehicles de motor».

Des d'aquesta associació, destinada a vetllar per la mobilitat dels qui es desplacen en bicicleta, remarquen que cal «complir amb els límits de velocitat, evitar distraccions i respectar el metre i mig de distància en els avançaments a ciclistes», i recorden que complir amb la normativa «pot salvar vides». Apel·len a la gent a ser-ne conscient, així com també reclamen a les administracions que «han de trobar els mitjans per fer-ho complir».

Aquest 2019 ja han mort dos ciclistes atropellats a la província de Girona, divendres passat a Cornellà del Terri i el 23 de març a l'Eix Transaversal, al seu pas per Arbúcies.