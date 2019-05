El xef Jordi Cruz serà el cap de cartell de la fira Gartstròmia de Banyoles

El barri vell de Banyoles viurà, el pròxim 1 de juny, un cap de setmana amb multitud d'activitats amb la fira Gartstròmia i l'exposició de flors.

En la seva sisena edició, la fira Gartstròmia presenta novetats com la instal·lació de dos escenaris a la plaça Major, l'un destinat a les actuacions musicals i l'altre per celebrar-hi les demostracions culinàries, en les quals s'hi podrà veure, entre d'altres, el xef amb tres estrelles Michelin Jordi Cruz, el xef Pere Arpa del restaurant banyolí Ca l'Arpa, Ricard Jambert, pastisser guardonat amb el premi del millor xuixo del món, i Ferran Vila, millor sommelier de Catalunya. També hi participarà el carnisser Xavi Alemany, guardonat pel Girona Excel·lent i el Celler La Vinyeta.

Les ponències culinàries i de producte de qualitat, conduïdes pel periodista i crític gastronòmic Salvador Garcia-Arbós, inclouran la presentació del primer vi de la col·lecció Vins Estrambòtics, amb el vi El Seny i la Rauxa, un projecte conjunt de Jordi Cruz, del pintor estrambòtic Quim Hereu, i del sommelier Ferran Vila.

La fira s'obrirà a les 11 del matí i acabarà a les 11 de la nit, amb tot un seguit d'activitats per a totes les edats, com ara tallers infantils, degustacions gastronòmiques, licors i de producte de qualitat, en les quals prendran part 21 establiments, tant banyolins com de la resta de Catalunya.

Així mateix, la fira oferirà un concert de cloenda amb l'actuació d'Elena Gadel, concursant en la segona temporada d'Operación Triunfo, que ha participat en els musicals «Mar i Cel», «Grease» i «Cabaret» entre altres.



L'exposició de flors

Per la seva banda, l'exposició de Flors mantindrà els mateixos escenaris de les darreres edicions, és a dir: Cal Moliner, la plaça dels Estudis, l'espai Eat Art i el Claustre del Monestir de Sant Esteve. En aquest darrer, aquest any els alumnes de l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Olot hi realitzaran un muntatge efímer per ombrejar l'espai, elaborat amb material utilitzat en els 15 anys del Festival de la Veu (a)phònica.

Els regidors en funcions Jordi Bosch i Joana Vila van presentar ahir els dos esdeveniments