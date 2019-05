Girona Reunió del Consell de Bombers voluntaris

El Consell de Bombers voluntaris es va reunir ahir a la tarda a la seu del Govern de la Generalitat a Girona. La sessió va servir per discutir diferents temes d'interès per a aquest col·lectiu de bombers. La reunió va estar presidida pel director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Manel Pardo, i també va comptar amb l'assistència dels subdirectors generals i altres comandaments operatius del cos, així com els representats dels Bombers Voluntaris a les set regions d'emergència.