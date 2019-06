Fang Aventura, a Sant Miquel de Campmajor, acollirà del 7 al 9 de juny la Meeting Camper, una trobada on viatgers i aventurers s'agrupen per acampar, assistir a conferències i visitar els expositors d'empreses de tot Europa relacionades amb el món del caravàning. La novetat de l'edició d'aquest any és una secció destinada al cicloturisme.