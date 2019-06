Formar-se com a conductor professional a cost zero i amb treball assegurat

Falten conductors professionals a Girona però l'elevat cost de la formació és un dels principals obstacles perquè els joves apostin per a la professió. Des de l'Associació de Transports de Girona (Asetrans) i la Cambra de Comerç de Girona han posat en marxa un programa per formar joves d'entre 21 i 29 anys en situació d'atur que els permet ser conductors de camions (carnet C) i transports de persones (carnet D) amb incorporació laboral immediata.

Són cursos subvencionats amb fons europeus que, sense el programa, costarien 3.500 euros. Els inscrits, però, es formen sense cost i només han de pagar les taxes dels exàmens i les hores de pràctiques de reforç. De moment, ha començat amb molta demanda i es preveu que a finals d'any ja hi hagin passat una quarantena de joves.

"Hi ha una demanda real de conductors professionals però els requisits d'accés són molt costosos", assenyala el director d'Aestrans, Jordi Esparraguera. Treure's un carnet de capacitació i la formació costa actualment uns 3.500 euros, una inversió que no tothom es pot permetre. Per suplir aquesta falta de professionals, s'han aliat amb la Cambra de Comerç de Girona i ofereixen cursos subvencionats per formar joves d'entre 21 i 29 anys que estiguin a l'atur.

A la primera convocatòria ja hi va haver llista d'espera però alguns no van poder ser admesos perquè no complien els requisits d'edat o no estaven a l'atur. Fins a finals d'any, hi ha previstes dues convocatòries més i arribar a uns quaranta joves formats.

Entre els afortunats, hi ha en Yassine Bendadouh, té 25 anys i veí de Palamós. Va conèixer el programa a través del Punt Jove del municipi i va veure-hi una oportunitat professional. "M'agrada la conducció i m'agrada el transport i la logística", explica satisfet per com està anant la formació, on es combina la teoria amb la pràctica. Bendadouh té els estudis d'ESO i espera trobar feina ben aviat.

També hi ha estudiants vocacionals. En Francesc Castellnou, de 21 anys i veí de Llagostera, porta des de petit acompanyant el seu pare que és camioner en alguns viatges. Quan va acabar l'ESO, va treballar com a conductor de vehicles més petits però ara vol fer el salt a camions de major tonatge per dedicar-se al transport internacional. "És una oportunitat per fer realitat una pressió que he volgut des de petit", afirma satisfet.

Un cop els joves del curs subvencionat acaben la formació, han de presentar-se als exàmens oficials per treure's el carnet i Certificat d'Aptituds Professionals (CAP) i . Alguns dels que han aprovat han sortit amb entrevistes de feina sota el braç per la gran demanda que hi ha. Asetrans compta amb una borsa de treball amb més de 500 empreses associades. A més a més, el programa subvencionat preveu bonificacions per a aquells empresaris que contractin joves formats durant sis mesos.



Treballar les habilitats necessàries

Conduir un camió té les seves particularitats i entre els conceptes més importants a aprendre hi ha la conducció econòmica o l'anticipació. Segons Xavier Bernal, professor de formació vial, cal aprendre que són vehicles pesats i que necessiten més distància per frenar, girar o accelerar per incorporar-te a un carril o a una rotonda. "No és complicat però s'ha d'aprendre a conduir amb molta seguretat i anticipació", afegeix.



La formació pública i la mala planificació

Una de les causes que expliquen la manca de conductors professionals és que durant dècades s'havia confiat en el servei militar per a la formació de joves conductors. Quan la mili es va acabar, però, això es va acabar. "Com a sector, vam cometre l'error de relaxar-nos perquè tenim una gran cantera amb el servei militar i els homes sortien amb un carnet a la butxaca i era fàcil d'entrar al mercat; el sector es nodria constantment de nous conductors". Però la mili es va acabar i, segons el director d'Asetrans, el sector "no va saber reaccionar i ara tenim més conductors que en surten (per jubilació) que no pas que entren".

La formació subvencionada és un "pedaç" necessari, al seu entendre però creu que la clau és la formació pública. L'any passat es va posar en marxa a l'Institut de Vic el primer Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera, el primer a tot Catalunya i amb el suport de la Generalitat. Per cursar-lo cal tenir 19 anys (el carnet de camió requereix tenir-ne 21 i el d'autobús, 24 ). D'altra banda, el sector reivindica que es rebaixi l'edat mínima per ser conductor i fer-la més atractiva. "Als setze anys no tenen clar què faran però se'ls fa massa llarg esperar fins als 21 perquè ja tenen inquietuds econòmiques i ganes de fer coses" i acaben optant per una altra professió. El sector voldria que es rebaixés l'edat de portar camions als 18 anys i aubotubusos, als 21 anys.

Un altra dels avantatges és que el carnet "és un paracaigudes que tens a la butxaca i si has de fer un cop de volant a la vida, sempre et pot permetre ressituar-te laboralment de forma ràpida", destaca Esparreguera.