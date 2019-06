La investigadora Adriana Sánchez és escollida Garrotxina de l'Any

El premi Garrotxí de l'Any va ser rebut anit per la investigadora mèdica Adriana Sánchez Danés de mans de Joaquim Ferrer (secretari d'Empresa i Competivitat), al restaurant La Deu d'Olot. Mentre sostenia l'atleta de bronze de l'escultor Narcís Coderch, la científica, molt emocionada, va recordar el seu orígen garrotxí i es va autotransportar a la infància quan anava a comprar coca als Hostalets fins a l'extrem de traslladar els sabors del sucre cremat i el pa de pagès al públic. Sánchez va explicar les seves experiències en un congrés a Alemanya on tots els ponents eren premis Nobel i va reclamar més inversió per a la investigació.

Adriana Sánchez Danés és llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, doctora en Biomedicina per la Universitat Pompeu Fabra i investigadora de la Universitat Lliure de Brussel·les.

L'any passat, la feina de la guardonada va sortir de l'àmbit universitari i va arribar als mitjans pel fet d'haver desenvolupat un nou mètode per evitar les recaigudes del càncer de pell de cèl·lules basals.

En col·laboració amb investigadors de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron va descobrir que hi ha un grup de cèl·lules latents durant el tractament que desencadenen la reaparició de la malaltia.

Quan el càncer de pell no es pot operar o s'ha dispersat pels teixits, els pacients són tractats amb un fàrmac, però una quarta part dels pacients medicats recauen. Adriana Sánchez va formar part de l'equip mèdic que va descobrir que grups de cèl·lules resisteixen el fàrmac i provoquen les recaigudes. Sobre la base d'experiments amb ratolins, van descobrir que la combinació de dos fàrmacs evita més del 95% de les recaigudes.

La nit del Garrotxí de l'Any és una de les més llargues i esperades de l'any a Olot i la Garrotxa. Es tracta d'un acte social que té antecedents en les festes que l'entitat organitzadora, el Centre d'Iniciatives Turístiques, organitzava als anys seixanta i setanta.

Fa catorze anys van crear el premi per reconèixer els mèrits de la gent de la comarca i aplegar la societat garrotxina en una vetllada. Entre els guardonats hi ha hagut tota mena de professionals. Per exemple, Elisabet Canalias (matemàtica-2014), Joan Soler (missioner-2013), Joan Llaneras (ciclista-2009), Martí Gironell (escriptor-2008) o Tommy Robredo (tennista-2006).

La nit d'ahir va començar amb un aperitiu als jardins del restaurant La Deu. A l'hora agradable del dia, quan el cel enrogia pel Puigsacalm i sota les fulles dels plàtans, els comensals van disposar d'una estona per assaborir aperitius i conversar sobre les històries dels guardonats.

Quan la nit va començar a abrigar, els 400 comensals van entrar a la sala gran del restaurant amb escenari. El presentador, Albert Brosa, i el president del CIT, Josep Andrés, van ressaltar Josep Maria Corominas a l'alcaldia d'Olot i Joan Espona a la presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa en el seu final de l'activitat pública. Els encara alcalde d'Olot i president del Consell Comarcal de la Garrotxa van presentar els finalistes. Es tractava de Jordi Jou, entrenador de natació, i Laura Pallàs, musicòloga. L'última és doctora en Musicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i ara treballa en una recerca sobre la Història de l'Escola de Música d'Olot. Per fer la recerca, Pallàs va obtenir la Beca Ernest Lluch de Ciències Socials i Humanes que va atorgar l'Ajuntament d'Olot el 2018.

Jordi Jou és un antic nedador del Club Natació Olot que ara és entrenador del Club Natació Sant Andreu. L'any passat, Jessica Vall, una nedadora que ell entrena, va aconseguir la medalla de plata en 200 braça al Campionat Europeu de Glasgow. Aquest i altres mèrits li van valdre ser reconegut com a millor entrenador de la natació espanyola de la temporada 2017/18. L'altra finalista era Adriana Sánchez, però llavors encara no se sabia que seria la Garrotxina de l'Any. Els tres finalistes van pujar a l'escenari, on van recollir un diploma de mans de l'alcalde d'Olot i del president del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Després de la presentació dels finalistes, Albert Brosa va presentar els premiats amb les iniciatives i la trajectòria. La millor iniciativa empresarial va ser per al Taller Alquímia de Tortellà, la millor iniciativa social per a l'Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes, la millor iniciativa promocional per la cavalcada i campament del Centre Catòlic i la trajectòria personal per al cronista Josep Maria Canals i Ferrarons.

El Taller d'Alquímia es dedica a la cosmetica ecològica. Després d'un inici a Tortellà, l'empresa s'ha expandit fins a l'extrem de convertir-se en un referent internacional. Els seus productes es venen als magatzems comercials més reconeguts i a botigues especialitzades.

L'Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes organitza pelegrinatges al santuari. L'entitat va rebre un premi que en esperit anava destinat a totes les persones que de manera voluntària acompanyen malalts i ancians als geriàtrics i en els pelegrinages.

El Centre Catòlic cada any aconsegueix augmentar en quantitat i qualitat la cavalcada dels Reis Mags d'Orient. Per això va obtenir un reconeixement.

El presentador va indicar que després dels premis a les iniciatives d'un any venia el premi a la trajectòria personal. Llavors, Josep Maria Canals i Ferrarons va pujar a l'escenari per recollir un Garrotxí de l'Any que va trobar molt pesant. Canals és un activista cultural que va fundar l'entitat Rapsòdia Veus Literàries. Es tracta d'una associació que té l'objectiu de ressaltar la literatura. És un cineasta i en tant que activista cultural durant anys ha reivindicat la figura de la cupletista Cándida Pérez. És autor de diferents llibres, entre els quals destaca el Diccionari Biogràfic dels Olotins.

Tot seguit va arribar el moment de la lectura del veredicte, que va portar a terme el secretari d'Empresa i Competivitat, Joquim Ferrer. Va ser quan la guardonada va caminar entre les taules enllumenada per tots els focus de la sala. Radiant va pujar a l'escenari, on va recollir la figura de l'atleta feta ja fa catorze anys per Narcís Coderch.

La guanyadora va caminar endavant i es va posicionar darrere del faristol, des d'on es va dirigir al públic per expressar el seu sentiment garrotxí i la satisfacció pel premi. Després, van pujar tots els guardonats per fer la fotografia conjunta.



Un lloc «màgic»

El secretari d'Empresa i Competivitat va tancar el lliurament de premis amb l'expressió: «És difícil trobar un lloc amb tanta màgia i tanta estima pels altres».

Després les llums de l'escenari es van tancar i tots els guardonats van tornar a les taules. Van sortir els cambrers i va començar l'àpat d'una vetllada que serà recordada fins l'any vinent, quan hi haurà uns premis Garrotxí de l'Any renovats i millorats.