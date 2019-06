Amics de la Gent Gran activa un pla per afrontar la soledat en els mesos d'estiu

L'associació Amics de la Gent Gran, que té la seu a Barcelona però que té incidència a Girona ciutat i que està començant a tenir presència a Salt, ha enviat un comunicat informant que s'ha activat un dispositiu especial pels mesos d'estiu per fer front a la situació d'especial vulnerabilitat que pateixen les persones grans, sobretot pel que fa a la soledat.

L'associació subratlla que els mesos d'estiu poden ser molt difícils per a les persones grans que poden sentir-se més soles de l'habitual. En aquest sentit, l'entitat ressalta que l'envelliment de la població té una tendència a l'alça, ja que s'estima que l'any 2068 hi haurà més de 14 milions de persones majors de 65 anys, l'equivalent a un 29,4% de la població, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), tenint en compte que ara el percentatge de persones de més de 65 anys és del 18,9%. Segons el director gerent d'Amics de la Gent Gran, Albert Quiles, "el nombre de persones grans no deixarà de créixer durant els pròxims anys i calen programes i polítiques que donin resposta a aquesta realitat, també durant els mesos d'estiu, que és quan les persones grans són encara més vulnerables i la soledat empitjora".





Mesures en contra la soledat

Una de les mesures del dispositiu consisteix en un reforç dels acompanyaments personalitzats durant l'estiu. Una altra és el programa "Vacances Amigues" que té l'objectiu d'oferir uns dies de socialització per a persones grans. Es tracta d'una setmana a Vic, Calaf o Viladrau on les persones grans podran participar en diversos tallers.

L'altra de les mesures consisteix a fomentar les activitats grupals. Per exemple, entre el 13 i el 27 de juny se celebren 20 revetlles de Sant Joan a les 13 comarques de Catalunya on Amics de la Gent Gran està present. En el cas de Girona, l'associació ha organitzat un berenar-revetlla destinat a la gent gran per aquest divendres a les cinc de la tarda al restaurant La Rosaleda Jardí Degustació, al Passeig de la Devesa de Girona.