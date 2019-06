El Govern reconeix tres entitats gironines per la seva tasca per la igualtat

L'Auditori del Palau de la Generalitat va acollir un acte de reconeixement a 23 entitats catalanes que compten amb 25 anys de trajectòria en l'àmbit de la igualtat de gènere, de les quals tres són gironines. Es tracta de l'Associació Gironina d'Empresàries, de Girona; l'Associació de Dones Horitzó, també de Girona, i l'Ateneu Obert de la Dona, de Banyoles.

L'acte, que va consistir en una taula rodona amb representants de les entitats, va comptar amb la presència de la secretària general del Departament de Presidència, Meritxell Masó, i la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada. La presidenta va agrair «la feina que fan les entitats de dones per erradicar el masclisme», i va destacar que «el món no pot prescindir del 50% de la població. Així mateix va ressaltar que «les diferències entre homes i dones no han de suposar desigualtats», sinó un «enriquiment».

Masó va fer entrega a totes les entitats d'una litografia commemorativa. D'entre les associacions reconegudes, hi ha l'Associació LLIGAM per a la inserció social de les dones i la Fundació Maria Aurèlia Capmany, ambdues de Barcelona. També hi ha entitats d'altres punts de Catalunya, com Lleida, Tremp i Tarragona.