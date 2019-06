El CSIF guanya per primer cop les eleccions sindicals a l'Administració General de l'Estat a la província

El sindicat Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha guanyat per primera vegada les eleccions sindicals a l'Administració General de l'Estat a la demarcació gironina. Així, s'ha posicionat com a primera força sindical del funcionariat dels ministeris de l'Estat -menys de l'Agència Tributària- a l'aconseguir nou delegats, tres més respecte a les últimes eleccions. A més, la participació ha pujat vuit punts respecte els anteriors comicis. En el cas de les eleccions a l'Administració de Justícia de Girona, aquest han revalidat la primera posició per segona vegada després d'aconseguir ser primera força als passats comicis.

Les eleccions van tenir lloc el passat dimecres, donant un total de sis delegats en règim de funcionaris i tres més en règim laboral. Fins ara tenien dos delegats laborals i quatre de funcionaris. Els resultats dels comicis han deixat en segon lloc els sindicats CCOO i UGT, que s'han quedat amb sis representants cadascú. Per últim, USO n'ha obtingut quatre i amb això s'ha quedat fora de la Mesa de Negociació de funcionaris.

En un comunicat, el sidicat assegura que aquesta victòria «és una satisfacció haver guanyat aquestes eleccions, tant en laborals i en funcionaris», i va destacar «l'important augment de la participació, pujant d'un 62% fins a un 70%». Aquesta victòria és, segons el sindicat, «una recompensa fruit d'un treball compromès i seriós en defensa dels empleats públics». L'organització apunta que la representació obtinguda la «legitima» per continuar «lluitant per millorar les condicions dels empleats públics».