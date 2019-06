Els treballadors del Consell de la Garrotxa utilitzen un cotxe elèctric

Els treballadors del Consell Comarcal de la Garrotxa tindran un cotxe elèctric a la seva disposició de les 8 del matí fins a les 3 de la tarda de dilluns a divendres. La intenció és apostar per la reducció d'emissions i la sostenibilitat en els desplaçaments dels seus treballadors per fer serveis en els ajuntaments de la comarca.

Ahir, el Consell Comarcal de la Garrotxa va establir un acord amb la cooperativa Som Mobilitat per a l'ús compartit del vehicle elèctric per als treballadors de la corporació. L'acord té una durada d'un any prorrogable.

En l'acte de signatura van estar presents el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona i Sergi Batlle i Joan Naspleda de Som Mobilitat. Sergi Batlle va explicar que la Cooperativa té un acord similar amb l'Ajuntament d'Olot i que gràcies als acords amb les administracions locals tenen 3 vehicles a Olot. A més, compten amb 54 socis usuaris i han arribat a acords amb diferents agents de la comarca per instal·lar llocs de recàrrega elèctrics. Som Mobilitat ha establert un acord amb el Pàrquing Mercat Olot perquè doni suport en aparcament i informació als socis.