Cues quilomètriques a les principals carreteres d'accés a la Costa Brava

La revetlla de Sant Joan és sinònim cada any de cues per anar sobretot cap a les poblacions de la Costa Brava, i enguany, a més, s'ha convertit en un pont de tres dies per a moltes persones. Les retencions més destacades es van donar per anar en sentit Platja d'Aro.

La C-35 i la C-65, les dues principals artèries d'accés cap a aquest punt del litoral des de Girona i Barcelona, van anar molt carregades i, a mig matí, pels volts de les dotze, hi havia fins a set quilòmetres de cua.

Segons fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), les cues eren molt compactes en aquestes vies que s'alimenten de vehicles que procedeixen de l'autopista AP-7 i de Girona, a través de la C-65.

Quant a la resta de carreteres que porten cap a poblacions de la costa, també van anar molt carregades. Per exemple, la C-63 que porta cap a Lloret de Mar va registrar dos quilòmetres de retencions, i a la C-66, al seu pas per Celrà, també es van produir cues de la mateixa longitud.

Un punt que des de fa mesos també comporta problemes de trànsit és l'autopista AP-7 a l'altura de la Jonquera. En aquest punt fronterer s'hi van registrar fins a quatre quilòmetres de retencions en sentit França i també n'hi va haver a l'A-9. L'autopista francesa es troba en aquests moments en obres i aquest és el motiu que provoca cues en direcció França venint des d'Espanya. Algunes vegades aquesta situació també ha generat problemes a l'N-II al seu pas per la Jonquera, ja que la gent intenta evitar les obres de l'autopista i passa per aquesta via.



Un ferit, a l'N-260 a Peralada

A l'Alt Empordà s'hi va donar l'únic accident de trànsit destacat del dia. Va tenir lloc a l'N-260, a l'altura del quilòmetre 33 en sentit nord, al seu pas per Peralada pels volts de dos quarts de quatre de la tarda. S'hi van veure implicats tres vehicles, un camió i dos vehicles més que van xocar per envestida. A causa del sinistre viari, una persona va resultar ferida lleu i va ser evacuada pel SEM a l'hospital de Figueres. A causa del succés, segons fonts del SCT, es va haver de donar pas alternatiu a l'N-260.

A banda de les comarques de Girona, la circulació viària va ser moguda a la resta de Catalunya per l'operació sortida de la revetlla de Sant Joan. A les tres de la tarda d'ahir, ja havien sortit 464.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, el 91% dels previstos per aquestes dates.