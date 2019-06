Salut obre disset expedients per infringir la llei antitabac

El Departament de Salut va obrir l'any passat disset expedients per infraccions relacionades amb la llei antitabac a les comarques gironines. Pràcticament la meitat dels expedients incoats per la conselleria el 2018, vuit, van ser en bars i restaurants, cinc en establiments d'oci i dos en establiments d'alimentació, a més d'un en un allotjament.

En total, l'any passat l'administració va rebre 24 denúncies a la demarcació de Girona relacionades amb incompliments de la llei antitabac -la majoria, segons les dades de Salut, van ser a bars i restaurants (13) i locals d'oci (8)- i va realitzar més de 900 inspeccions a diferents tipus d'establiments i locals públics.

«Fa anys, quan es va publicar la llei antitabac, vam registrar moltes infraccions per deixar fumar en llocs on la legislació no ho permetia, però en poc temps, el compliment de la normativa ha passat a ser exemplar i en les inspeccions que realitzem de forma periòdica s'hi detecten pocs incompliments», assenyala Lluís Aragonès, del Servei de Protecció de la Salut a Girona, que apunta que actualment moltes de les actuacions de l'administració estan relacionades amb denúncies que provenen de cossos policials.

«En general, en establiments com restaurants, bars o granges, el compliment de la llei és molt alt, i la gran part d'infraccions que se sancionen són detectades per la policia en espais d'oci, per exemple quan es fan controls d'horaris nocturns o altres tipus d'inspeccions policials», assenyala.

Cal tenir en compte, a més, que d'una mateixa denúncia se'n pot acabar derivant més d'un expedient, per exemple, quan es localitzen diverses persones fumant en zones d'un establiment on no està permés i s'obren expedients tant al responsable del local com als fumadors enxampats o en un mateix espai on es detecten problemes de senyalització i consum de tabac.

De les 928 inspeccions que va realitzar Salut l'any passat a Girona, el 54% van ser en bars, restaurants i establiments d'alimentació, però també es van registrar 184 inspeccions a centres docents, 195 a allotjaments, tretze a centres sanitaris i una quinzena a centres de treball, per exemple.

Pel que fa al consum de tabac en espais prohibits, dels 734 espais inspeccionats, es van detectar persones fumant en una dotzena de casos: en sis bars o restaurants, una terrassa i quatre establiments d'oci.

Respecte a la senyalització, dels 732 casos inspeccionats per la conselleria a la província de Girona, només en nou casos es van detectar que era incorrecta. Es tracta de sis bars o restaurants i de tres espais d'oci, que van rebre un requeriment de l'administració per incorporar els rètols que estableix la normativa.