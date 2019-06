Unió de Pagesos i JARC critiquen la prohibició de la sega i Asaja ho veu amb bons ulls

Unió de Pagesos condemna la decisió del Govern català de prohibir la sega arreu de Catalunya mentre estigui activat el Pla especial d'emergències per incendis forestals i el Pla de protecció civil de Catalunya com a mesura excepcional per evitar possibles incendis en plena onada de calor. El sindicat considera que aquesta decisió és «arbitrària» i lamenta que l'Executiu l'hagi adoptat sense el consens del sector agrari, un gest que menysprea els professionals agraris. En aquest sentit, Unió de Pagesos considera que no té cap sentit aplicar una mesura homogènia en un territori tant vast i amb tantes diferències com és el català. Al mateix temps, el sindicat denuncia les importants pèrdues econòmiques que es poden derivar del fet d'ajornar la recollida als camps en unes dates clau per al sector com són les actuals.

Alhora, el sindicat també recorda en un comunicat que les causes dels darrers incendis de grans dimensions que hi ha hagut a Catalunya no han tingut a veure amb l'activitat rural, sinó que han estat causats per altres motius. I destaquen que la prevenció és un dels eixos de la campanya de sega i, actualment, els agricultors adopten diverses mesures per tal de minimitzar riscos al camp. Des de JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya) s'assegura que són contraris que es prohibeixi segar durant 48 hores a Catalunya i afirmen que la decisió presa per la Generalitat «és desproporcionada i provoca un perjudici innecessari al sector agrari».

L'organització demana al conseller d'Interior, Miquel Buch, que modifiqui la resolució presa ajustant-la a la situació de risc real d'incendi de cada territori com també apunta Unió de Pagesos. En el supòsit de no fer-ho, planteja demanar la seva dimissió.

Veuen «inadmissible» que s'hagi pres la decisió sense consultar abans els representants del sector agrari. L'entitat és conscient que estem en un moment complicat i excepcional, en el qual cal prendre mesures de prevenció, però discrepa en què la millor solució sigui prohibir la sega de forma generalitzada.

Ahir a la tarda, però, la prohibició de segar es va aixecar, permetent-ho fer entre les 9 del vespre d'ahir i les 11 del matí d'avui, segons informava Protecció Civil.

Per contra, des de l'Asaja (Associació Agrària de Joves Agricultors es mostren a favor d'aturar la sega i es posen a disposició de les autoritats per combatre l'incendi de Ribera d'Ebre. «Estem en plena sega, parem els treballs de recol·lectar, fem tot el que calgui per ajudar», afirmen en un comunicat. Des de l'associació, asseguren que la queixa dels pagesos és «que no els deixen ajudar» i reivindiquen que la gent del camp és qui coneix bé les zones afectades.