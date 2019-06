Girona tanca el juny amb més dies per sobre dels 40 graus des de 2003

La ciutat de Girona ha tancat aquest mes de juny amb un nou rècord meteorològic. L'estació de la vall de Sant Daniel ha registrat tres dies seguits de registres de més de 40 graus: el dijous 27, amb 40,1 graus; el divendres, amb 43,8 graus, i ahir, amb 40,5 graus. Des de l'agost de l'any 2003 que no hi havia tants dies amb més de 40 graus en aquest punt de la ciutat, assegura el meteoròleg i col·laborador del Diari de Girona Gerard Taulé. Aquell mes d'agost va haver-hi vuit dies seguits de temperatures màximes que superaven els 40 graus.

Pel que fa a la resta de registres destacats d'ahir, s'ha de dir que a l'estació meteorològica del Barri Vell de Girona es van superar els 40 graus i va haver-hi un registre de 41,3 graus, segons Taulé. A Fornells de la Selva es va arribar també als 40,6 graus. D'altra banda, ahir es va arribar als 40,5 graus a la vall de Sant Daniel i a l'aeroport de Vilobí d'Onyar i a l'estació de l'Aement de Girona es va arribar als 40 graus; mentre que a Sarrià el termòmetre es va enfilar fins als 39,6 de màxima i a Salt, fins als 39,5.

Les comarques amb les màximes més altes van ser el Gironès i la Garrotxa. A Olot, per exemple, el mercuri va enfilar-se fins als 39,3 graus, mentre que en les zones costaneres durant el dia van tenir registres més baixos, entre els 35 i 32 graus. A Portbou, per exemple, van arribar als 34,4 graus i a Castell-Platja d'Aro, als 33,2.

A les zones més altes de muntanya també va haver-hi temperatures molt destacades, com els 34,7 graus de Puigcerdà o els 37,7 graus de Das. En aquests punts de muntanya hi bufava el vent, que ajudava a escalfar més l'ambient.

Si això va ser durant el dia, la nit de divendres a dissabte va ser molt dura i a molts els va costar dormir. I és que les temperatures mínimes van ser molt més elevades del que és habitual. A Portbou es va produir la tercera temperatura més alta de tot Catalunya, ja que s'hi va viure una nit tropical, amb una mínima de 28,4 graus.



Una nit insuportable

La calor també va ser protagonista a Barcelona. A l'observatori Fabra, a la serra de Collserola, s'hi va mesurar una mínima insòlita, segons el Meteocat: es va arribar als 31,2 graus. I a punts propers al mar, com al Raval, no es va baixar dels 27,3 graus. La segona temperatura més alta va ser la de Montserrat, amb 29,8 graus de mínima.

Pel que fa a les comarques de Girona, destaquen els 24,7 graus de Banyoles, els 24,5ºC de Navata o els 23,1ºC de Roses.

A Portbou, a banda de tenir una nit tropical amb 28,4 graus de mínima, des de les dotze de la nit el termòmetre va situar-se en els 33,3ºC i no va baixar fins als 28,4 fins a quarts de cinc de la matinada. I llavors, pels volts de les set del matí d'ahir, ja tornava a estar per sobre dels 30, amb 31,9ºC a les vuit del matí.

Aquesta situació va anar acompanyada per tramuntana, que va acabar d'empènyer cap amunt el mercuri. A Roses, la nit i matinada també van ser dures, amb 23,1 graus de mínima, però el termòmetre a les 12 de la nit estava en 25,4 graus i fins a quarts de cinc de la matinada no es va donar el valor mínim. I, igual que a Portbou, el termòmetre va tornar a pujar a primera hora del matí: en aquest cas, a dos quarts de vuit ja mostrava 31,1 graus.

Mentre aquesta situació d'onada de calor ahir es mantenia, a la zona de Vallter, a 2.300 metres d'altitud, a la tarda es va viure una tempesta en forma de calamarsada que va deixar emblanquinada tota aquesta zona del Pirineu gironí.



Situació de risc fins dilluns

Les previsions indiquen l'episodi d'onada de calor es perllongarà, com a mínim, fins dilluns i, per tant, encara s'haurà de parlar de temperatures altes. A les condicions de risc d'onada de calor també cal sumar-hi l'existència d'avisos de superació de contaminació. Per exemple, a Girona divendres es va superar el llindar d'alerta d'ozó. Com que finalment, l'onada s'allargarà, Protecció Civil va informar ahir que es manté el nivell d'alerta màxima.