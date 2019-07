JxCat i ERC segellen un pacte «fort, potent i natural» a la Diputació

JxCat i ERC van anunciar ahir un acord per governar conjuntament la Diputació de Girona. La presidència recaurà de nou en Miquel Noguer (JxCat), mentre que la vicepresidència primera serà per a Pau Presas (ERC). De moment encara no han fet públic el cartipàs, tot i que van anunciar que respectarà la representativitat entre els dos partits. El ple de constitució de la nova Diputació tindrà lloc aquest dijous, 4 de juliol, a les dotze del migdia.

JxCat, amb onze diputats, i ERC, amb nou, van ser els dos partits que més representació van obtenir després de les eleccions municipals del 26 de maig. Tots dos sumen 20 dels 27 diputats que té la corporació i, per tant, Noguer va considerar que serà un govern «fort, potent i natural» i que no només representarà la unitat de les forces independentistes, sinó que també reflectirà al màxim la realitat municipal de la demarcació, ja que aquestes dues formacions són les que governen a més ajuntaments.

Noguer va explicar que, com a força més votada, JxCat va mantenir converses amb tots els partits, malgrat que la primera opció sempre va ser l'acord amb Esquerra. Tot i això, el dirigent de JxCat va explicar que la decisió no només s'ha pres a nivell gironí, sinó que també hi han intervingut les direccions nacionals dels dos partit, amb un pacte que també ha inclòs la Diputació de Tarragona i que, segons el republicà Pau Presas, confien poder estendre també a Barcelona i Lleida. En el cas de Girona, el pacte es va tancar entre divendres passat a la nit i dissabte al matí, tot i que no va trascendir fins ahir.



«Unitat estratègica»

Presas, per la seva banda, va considerar que, en un moment de «situació política excepcional», calia apostar per la unitat estratègica de l'independentisme, amb un govern fort que defensi «la República catalana, la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats i la fi de la repressió». El republicà va coincidir amb Noguer en què l'acord JxCat-ERC representa «la majoria d'ajuntaments» de les comarques gironines, i va considerar que les Diputacions són «una peça clau» que mostren el suport majoritari a l'independentisme de les institucions locals.

Presas va destacar la «llarga tradició» de diàleg conjunt entre ERC i JxCat, i va anunciar que algunes de les qüestions que més els preocuparan durant el proper mandat són l'habitatge o el medi ambient. Tot i això, va aclarir que l'acord de la Diputació es desvincula d'altres pactes locals o comarcals, on en alguns casos tant JxCat com ERC han acabat pactant amb el PSC.

En el cas de l'ens provincial, el futur vicepresident de la Diputació va explicar que des d'ERC també han parlat amb tots els grups, però va deixar clar que des de la direcció nacional del partit s'havia apostat clarament per un acord d'unitat independentista per a tots els ens supramunicipals. De fet, en el seu cas, ja van descartar des del primer moment parlar amb el PSC -amb qui haguessin pogut teixir una majoria alternativa amb el suport, això sí, d'algun altre partit-, de manera que la seva única opció era tancar l'acord amb JxCat.

D'aquesta manera, JxCat i ERC encaren el ple de constitució de la Diputació del proper dijous amb la tranquil·litat de tenir una amplíssima majoria absoluta. A l'oposició quedarà el PSC, amb quatre diputats, la CUP, que en manté un, Independents de la Selva, que també ha revalidat el representant que tenia, i Tots per l'Empordà, que s'estrenarà per primera vegada amb un diputat.