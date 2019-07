El tercer sector gironí protesta contra retards salarials i exigeix reconeixement laboral i social

Professionals del tercer sector de les comarques de Girona, majoritàriament de centres de menors tutelats per la Generalitat, reclamen «condicions laborals dignes» i denuncien «impagaments i endarreriments en el cobrament del sou» durant els últims mesos. Alguns d'ells, treballadors de centres gestionats per la Fundació Resilis, de Plataforma Educativa, encara no han cobrat la paga doble de juny, un fet que l'entitat ahir va atribuir a «les reiterades demores en el cobrament de les factures dels serveis prestats a la DGAIA (Direcció general d'atenció a la infància i l'adolescència). «En la mesura que l'administració restableixi els terminis establerts, les entitats del tercer sector podran recuperar la seva normalitat econòmica», van afegir des de la fundació, així com «lamenta el retard en l'abonament de la paga doble d'estiu».

Un col·lectiu agrupat sota el nom de Plataforma de professionals per la millora del conveni d'acció social denuncia els retards salarials i la pèrdua de capacitat adquisitiva per la congelació del sou des de fa anys, però també exigeix un reconeixement laboral i social de la seva feina que considera que ara no reben ni de la Generalitat ni de la patronal que els contracta.



«Ni reconeguts, ni valorats»

La plataforma remarca que els educadors socials tenen «l'encàrrec laboral de vetllar, tenir cura i protegir aquells menors que estan tutelats», però «no ens sentim ni reconeguts, ni valorats, ni respectats» sinó que «formem part d'un col·lectiu laboral absolutament abandonat per la Generalitat, la patronal i els sindicats majoritaris».

L'educador social Gerard Clos va explicar, com a portaveu de la plataforma, que el seu objectiu és estendre les reivindicacions a la resta de treballadors del tercer sector, no només els dels centres de menors sinó de la resta d'àmbits. Per aquest motiu, preparen comunicats que adreçaran al conjunt del tercer sector, als comitès d'empresa, a la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, als col·legis professionals i a tots els agents implicats. De cara al setembre, l'educador social va avançar que projecten impulsar «mobilitzacions, sortir al carrer perquè la societat prengui consciència de la importància de la nostra feina, tanta –va apuntar– com la dels mossos i els bombers».

A part de les males condicions laborals i dels endarreriments en el cobrament del sou, Gerard Clos va incidir en «la mancança de centres i en el col·lapse del sistema» de protecció de menors, a més d'apuntar que «hi ha un dèficit de professionals del sector que repercuteix en el servei».



Objectiu, estendre's al territori

De moment, darrere la plataforma gironina hi ha una vuitantena de professionals del tercer sector, una xifra que volen ampliar i estendre's al territori. La seva primera acció ha estat publicitar una carta en la qual recullen les seves demandes i que, tal com va manifestar Clos, més endavant faran arribar a l'administració.