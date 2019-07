Una escisió d'ERC presenta un candidat alternatiu a l'ens cerdà i governarà amb JxCat

Una escissió del grup comarcal d'ERC escenificada en directe durant el ple de constitució del Consell Comarcal va entregar el govern de l'òrgan al grup de Junts per Catalunya amb el suport de tres consellers d'Esquerra. Comptades les votacions, ha estat designada Roser Bombardó, del municipi de Montellà i Martinet, com a nova presidenta del Consell Comarcal. Ocuparà el càrrec dos anys, i després cedirà el càrrec al que ara serà vicepresident, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira.

El pacte entre Junts i una part del grup d'ERC es va tancar en les últimes hores i va evitar que prosperés un altre acord entre Endavant Cerdanya i ERC. A l'inici del ple d'ahir, Endavant Cerdanya no va presentar cap candidat i el grup de Junts, tampoc. Després que el portaveu del grup d'ERC proclamés com a candidat el regidor de Puigcerdà Joan Manel Serra, la també consellera per ERC Roser Bombardó va reivindicar que ella també era candidata, davant la sorpresa de molts dels presents. La votació va atorgar dotze vots a Bombardó, els nou de Junts i tres d'ERC, mentre que Serra n'ha obtingut set, corresponents als tres d'Endavant Cerdanya i els quatre restants d'ERC.

En acabar el ple, els dos sectors d'ERC es van proclamar legítims representants de la direcció comarcal i nacional, per bé que Bombardó ja va parlar en nom del govern i Serra com a conseller a l'oposició.

L'alcalde de Llívia i secretari d'organització municipal d'ERC a la comarca, Elies Nova, no va tenir dubtes a qualificar de «trànsfugues» els tres consellers que van votar l'acord amb Junts i han erigit Bombardó presidenta. En aquest sentit, Nova va anunciar que estudiarà les possibilitats legals d'impugnar la votació del ple de constitució pel fet que un mateix grup polític hagi presentat dos candidats. Així, Nova va assenyalar Sílvia Bertran i Cristina Rotella com les altres dues conselleres d'ERC quan van consumar l'acord.



No hi havia consens

Ja com a presidenta del Consell, la primera dona que ocupa el càrrec, Bombardó va argumentar que «s'ha treballat per buscar consensos però passaven els dies i no arribava; la candidata prèvia als pactes era jo...». Així mateix, Bombardó va afirmar que la direcció nacional d'ERC li donava suport si obtenia el suport de les seves alcaldies. Bombardó va afirmar que «és un gran orgull, més per ser una dona; és el principi d'un canvi».