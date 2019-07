L'hospital d'Olot posa en marxa un espai de comiat per potenciar l'atenció al dol

L'hospital d'Olot ha posat en marxa un espai de comiat per impulsar l'atenció al dol i atendre tant a adults com a infants. El centre ha iniciat unes sessions d'acompanyament al dol per atendre famílies que han perdut una persona propera i també professionals després de la pèrdua d'un pacient.

«El procés de dol forma part del cicle de la vida i cal fer una bona gestió de les emocions per aconseguir adaptar-se a la pèrdua», expliquen des del centre, que consideren que aquestes sessions són «una eina útil» per «per fer un pas més en aquest procés, en forma de ritual de comiat, alhora que es faciliten eines per afrontar la situació i gestionar les emocions».

Per afavorir l'acompanyament l'espai està obert i és flexible a l'assistència i la participació. Les sessions, guiades per la psicòloga Teresa Feliu i gestionades per la Unitat d'Atenció al Ciutadà de la Fundació, es fan l'últim divendres de cada mes a les 11 del matí a la Sala Multiconfessional de l'hospital d'Olot, a la segona planta.

Aquestes sessions són de caràcter gratuït i garanteixen la confidencialitat dels participants. Per assistir-hi, no cal inscripció prèvia. L'espai de comiat es reiniciarà el setembre.

Aquest espai és una tasca complementària a la que es realitza d'acompanyament al dol, a familiars de pacients de cures pal·liatives i PADES de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, que es fa de manera individualitzada i amb l'objectiu d'evitar complicacions en el dol.