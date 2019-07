Cinc empreses de Sant Gregori i Sant Aniol rebran 223.016 euros d'ajuts Leader

Cinc empreses de Sant Gregori i una de Sant Aniol de Finestres rebran 223.016 euros provinents dels ajuts europeus Leader, dintre de la convocatòria feta el 2018 pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.

En aquesta convocatòria, sis empreses de la Vall de Llémena, cinc de Sant Gregori i una de Sant Aniol de Finestres, i de sectors tan diversos com la salut, el turisme o la indústria, han estat seleccionades per a aquest programa i, conjuntament, rebran 223.016,07 euros d'ajuts per a la inversió.

Els imports de les subvencions es reparteixen, concretament, en 5.124 euros per al Centre Musk, 10.875 per a Frillemena, 13.243 per a la Fusteria Molas, 41.261 euros més per a Turisme Rural Cal Bort, 52.538 per a l'Hípica Equidress i 99.972 per a Turisme Rural Can Buch.

Aquestes ajudes tenen com a objectiu diversificar i promoure l'economia en zones rurals, mitjançant ajuts a fons perdut d'entre un 20 i un 40 per cent de la despesa d'inversió per a la creació, l'ampliació i la millora d'activitats econòmiques en els municipis que pertanyen al territori Leader.