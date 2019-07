Aprovat el nou cartipàs del Consell Comarcal del Ripollès

El Consell Comarcal del Ripollès va celebrar dijous passat un ple extraordinari per aprovar el cartipàs. El president de l'ens comarcal, Joaquim Colomer, va presentar la nova estructura organitzativa, que s'estructura en cinc àrees. Joaquim Colomer (Junts) passa a coordinar la de Presidència i Hisenda i les altres quatre corresponen a quatre vicepresidències.

La proposta va obtenir el vot favorable de la majoria que conforma el govern, però els grups d'Amunt i ERC-AM s'han abstingut. El conseller republicà Roger Bosch va explicar que el sentit del seu vot respon a no haver tingut «temps suficient de reacció». El president ha respost que la sessió s'ha convocat amb temps i forma i va afegir que molts afers durant el període electoral amb govern en funcions «han quedat penjats», però que aprovar el cartipàs de seguida «és una bona manera perquè la comarca no se'n ressenti».

També es va aprovar la constitució del Consell de govern, format pel president i vicepresidents, i es va crear una comissió de coordinació del consell de govern, integrada per tots els consellers de la majoria amb l'objectiu de facilitar la participació de tot el govern en la presa de decisions.



5.000 euros menys

El ple del cartipàs també va servir per fixar les retribucions dels càrrecs electes. En conjunt, les remuneracions disminueixen 5.046,91 euros respecte a les del darrer mandat. Pel que fa al salari del president, que tindrà una dedicació del 85%, se situa en 45.282,39 euros anuals bruts, una xifra uns 12.000 euros inferior a la suma del salari del president i el vicepresident del mandat anterior. I és que en el mandat actual els vicepresidents no tenen percentatge de dedicació i, per tant, no percebran salari.

Des del grup d'ERC-AM, Roger Bosch va qüestionanr que s'augmentin les indemnitzacions per als consellers comarcals. En relació amb el salari del president, Àlex Medrano, d'Amunt, va rebutjar «que hi hagi unes quanties tan elevades», que considera «que allunya molt les persones treballadores de la comarca».

En resposta, el president va emplaçar-lo a contraposar el seu sou amb la remuneració de regidors d'Amunt a diversos ajuntaments.

En la passada sessió plenària també es va acordar anticipar una hora la celebració dels propers plens ordinaris. L'objectiu, segons Joaquim Colomer, és avançar cap a la conciliació entre vida laboral i vida familiar. D'aquesta manera, els plenaris es duran a terme el tercer dimarts dels mesos imparells a les set del vespre.