El ple de Llagostera aprova una moció de suport al Correllengua 2019

L'Ajuntament de Llagostera ha aprovat per unanimitat una moció de suport a la iniciativa cívica del Correllengua 2019, que enguany es dedicarà a l'autor Pere Calders, un dels escriptors més llegits de la literatura catalana. Mitjançant una moció presentada per tots els grups amb representació municipal (ERC, CUP-Alternativa, Junts per Llagostera i PSC), el plenari ha mostrat el seu suport al Correllengua com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.