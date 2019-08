Agricultura recomana aspirar els insectes i ofegar-los amb aigua i sabó

Amb l'evolució de la plaga de xinxes als diferents municipis de la província gironina, el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha fet arribar un comunicat als pobles de l'Alt i el Baix Empordà per informar sobre l'espècie en qüestió, identificada com a Nysius ericae. El Departament ha dut a terme aquesta acció arran de l'alarma que la propagació de la plaga per diversos municipis ha generat entre la població. En la carta, el Departament recorda que «l'insecte s'alimenta d'una gran varietat d'espècies vegetals, entre elles, la colza, tot i que els danys que ocasiona no són importants» i que «el principal problema d'aquest insecte és que és gregari i poden aparèixer poblacions molt elevades de manera sobtada.» Subratlla Agricultura que la xinxa no representa cap risc per a les persones ni per als animals, però que resulta molest, ja que que durant el dia es desplacen buscant humitat i frescor i envaeixen les zones urbanes properes als camps. A banda d'aportar informació sobre l'insecte en qüestió, la nota del Departament fa una sèrie de recomanacions per combatre l'espècie: «si es detecten dins les cases, no es recomana aplicar insecticides domèstics. La millor opció per reduir la seva presència és aspirar-los i submergir-los amb aigua i sabó o aplicar una mescla d'aigua i sabó amb un polvoritzador manual sobre la plaga. Tanmateix, val la pena puntualitzar que aquests insectes tenen un cicle curt i solen desaparèixer al cap de pocs dies». També recomanen a tots aquells municipis que tinguin camps de colza al seu terme, posar-se en contacte amb els agricultors per treballar les parcel·les superficialment i reduir a les poblacions d'aquest insecte. Recalquen que si els consistoris decideixen fer tractaments fitosanitaris cal que ho facin aplicadors o empreses de tractaments autoritzades i amb productes fitosanitaris registrats.