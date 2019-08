La plaga de xinxes arriba al barri de les Planotes d'Olot

Una taca negra s'expandeix per la vorera i s'enfila per les baranes dels jardins, dividida en fileres fa servir les mànegues de regar en funció d'autovies per travessar el jardí, s'espesseix en els racons de les finestres i de les portes i intenta pujar per la paret. Sembla que l'objectiu és entrar a la casa. Són les xinxes que des de fa dies fan anar de bòlit els veïns del barri de les Planotes d'Olot, situat a poca distància de l'hospital Comarcal.

Una veïna del carrer Semalers explica que les xinxes van aparèixer a finals de juliol i que des de llavors no han trobat cap solució que no sigui matar-les amb els seus propis mitjans. Ella les remulla amb l'aigua que surt d'una mànega que en alguns trams mostra dues fileres de xinxes que avancen de manera obstinada per damunt del plàstic groc.

Al replà de la finestra, les atrapa i les cobreix d'aigua. El veí del costat, s'acosta amb un aparell polvoritzador. «Això sí que va bé», diu. Efectivament, la polvorització immobilitza les taques de xinxes. L'home explica que va comprar el producte a una botiga especialitzada amb productes agrícoles i que li funciona bé. El pot li va costar 17 euros però manté les xinxes fora de l'interior de la casa.

Un altre veí del barri surt a la porta de casa seva i remulla les xinxes amb un polvoritzador. Relata que des de fa dies és la feina que té cada matí. «Surten amb el sol», afirma.

Van apareixent veïns a les portes de les cases amb polvoritzadors i galledes. Una dona explica que ella fa servir les mateixes pólvores que serveixen per fer barreres contra les formigues i mostra les restes de xinxes que aparta amb una escombra per demostrar que les pólvores van bé. També assenyala les ratlles negres que marquen fins on van arribar grans concentracions de xinxes. Una dona i la seva filla, estan al replà d'una casa. La nena assegura que l'aigua barrejada amb sal va bé per aturar les xinxes. Els veïns expliquen que van detectar les xinxes a finals de juliol i van trucar a l'Ajuntament, el que els va indicar que havien de trucar al Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA. Segons ells, al cap de poc hi van anar tècnics del consorci i els van explicar que les xinxes són inofensives i que amb el temps desapareixerien. Les xinxes tenen un cicle vital de trenta dies, són inofensives i haurien de desaparèixer amb la pluja.

Un home es queixa del fet que són un barri perifèric voltat de terrenys agrícoles. «Aquí s'hi viu molt bé però no ens fan gaire cas», explica. Per demostrar-ho m'ensenya una farola. «És un model antic que han aprofitat i l'han deixat aquí», afirma.

Els veïns assenyalen el camp d'on surten les xinxes, és una superfície agrícola important. No està plantat i la terra es veu remoguda. M'explica que els pagesos d'on presumptament surten les xinxes van remoure la terra. «Això no obstant, ja ho veus, les xinxes continuen», es queixa una veïna. Expliquen també que la major part del barri està afectat per la plaga, però més els carrers que estan propers als terrenys agrícoles: el carrer Semalers, el carrer Esclop, el carrer Paller i el carrer Faixa.

Més lluny, a l'altre extrem dels camps es poden visualitzar els edificis de l'hospital d'Olot i la Garrotxa. Fonts de l'hospital han informat que les xinxes no els han arribat.

A la Garrotxa, la plaga de xinxes va transcendir la setmana passada a partir de l'aparició de les xinxes a Besalú i Beuda. El divendres 2 d'agost l'Ajuntament de Besalú va fer fumigar els carrers més afectats.